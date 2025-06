Caro Onorato il suo centro è sesso e samba?

Caro Alessandro Onorato, il suo entusiasmo e creatività nel proporre un nuovo leader per il centrosinistra sono davvero stimolanti. In un panorama politico spesso frammentato, idee come questa aprono nuove prospettive e stimolano il confronto. La sua visione innovativa può rappresentare una svolta decisiva, capace di riunire e rinvigorire il centrosinistra romano e nazionale. Sono curioso di vedere come si svilupperà questa proposta e quali risvolti avrà nel futuro politico.

Caro Alessandro Onorato, caro assessore di Roma nonché candidato leader del nuovo centro del centrosinistra, le scrivo per farle i complimenti per l'idea davvero originale: a parte Renzi, Calenda, Beppe Sala, Ernesto Ruffini e Luigi Marattin, in effetti, a fare il leader del nuovo centro del centrosinistra non ci aveva pensato ancora nessuno.