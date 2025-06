Carne e cibo scaduto 17mila euro di multa per un alimentari di Calcio

Proseguiranno senza sosta i controlli a tutela della salute pubblica nella Bassa Bergamasca, dove recenti ispezioni hanno portato alla scoperta di carni e alimenti scaduti per un valore di 17 mila euro. L’intervento, condotto dai carabinieri con il supporto del Nas di Brescia, ha evidenziato rischi considerevoli per i consumatori. È fondamentale mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza alimentare per prevenire incidenti e garantire prodotti sempre freschi e affidabili.

Calcio. Proseguono i controlli a tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare nella Bassa Bergamasca. Nella mattina di mercoledì 25 giugno i carabinieri della Stazione di Calcio, con il supporto specialistico del Nas di Brescia, hanno effettuato un'ispezione in un negozio di alimentari. L'intervento nell'attività , dedita alla vendita di carni e generi alimentari, in gran parte di manifattura e provenienza estera, rientra nella campagna di controlli condotta dall'Arma per la salvaguardia della salute dei consumatori e al rispetto delle normative in materia di sicurezza alimentare. Durante l'attività ispettiva sono emerse numerose violazioni di carattere igienico-sanitario: i militari hanno accertato condizioni igieniche precarie nei locali, la presenza di alimenti scaduti esposti alla vendita e la mancanza di etichettatura in lingua italiana in contravvenzione alla normativa vigente in materia di tracciabilità e trasparenza verso il consumatore.

