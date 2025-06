Carlos Augusto | Inter più di questo ma è stata una grande stagione

Carlos Augusto, dopo una stagione intensa e ricca di sfide, cerca di trovare il lato positivo anche nella sconfitta contro il Fluminense al Mondiale per Club. Con un atteggiamento proattivo, il difensore nerazzurro riflette sulle difficoltà e l’impegno profuso, anche se il risultato finale non ha premiato gli sforzi. I tifosi possono essere delusi, ma lui sa che questa lunga avventura ha rafforzato il carattere della squadra, preparando il terreno per nuove sfide emozionanti.

Carlos Augusto dopo la sconfitta dell’Inter contro il Fluminense al Mondiale per Club, prova a trovare dei lati positivi in una stagione così lunga, conclusa però malamente. LUNGA STAGIONE – Carlos Augusto ha parlato così dopo al partita: «Abbiamo fatto quello che potevamo fare, ora riposiamo un po’ sapendo che poi ci aspetta una lunga stagione. È normale che i tifosi vedono solo i risultati, ma è stata una grande stagione. Abbiamo lottato per tutti i trofei e sappiamo che non si può vincere sempre. Possiamo fare meglio rispetto a questo Mondiale per Club, ma andiamo avanti. Riposiamo, sappiamo che abbiamo una grande squadra e l’Inter è più di quanto visto in questa partita, possiamo fare bene». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Carlos Augusto: «Inter più di questo, ma è stata una grande stagione»

