Carlos Augusto a Dazn | Potevamo fare meglio adesso guardiamo avanti e ci riposiamo So che si guarda ai risultati ma è stata una grande stagione!

Carlos Augusto, difensore dell’Inter, ha espresso con maturità e determinazione il suo rammarico per l’eliminazione dal Mondiale per Club, sottolineando che, nonostante tutto, la stagione è stata significativa e ricca di soddisfazioni. “Uscire a testa alta è importante,” ha dichiarato, guardando avanti con ottimismo. La squadra e i tifosi possono essere orgogliosi di quanto fatto, perché ogni sfida ci avvicina sempre di più alla perfezione.

Il difensore dell'Inter, Carlos Augusto, ha commentato così l'eliminazione dal Mondiale per Club dopo il KO rimediato col Fluminense. Intervenuto nel corso del postpartita di Inter Fluminense, ottavo di finale del Mondiale per Club vinto dai brasiliani per 0 a 2, l'esterno nerazzurro Carlos Augusto ha analizzato così la sconfitta. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn. USCIAMO A TESTA ALTA? – « Quello che potevamo fare lo abbiamo fatto. Sapete e sappiamo che possiamo fare molto meglio, non siamo riusciti ad approfittare delle occasioni oggi. Loro alle opportunità che hanno avuto hanno segnato, quello fa la differenza.