Carlo Verdone omaggia Alvaro Vitali | la clip di Vita da Carlo con l'ultima interpretazione

Un emozionante tributo di Carlo Verdone ad Alvaro Vitali illumina i cuori dei fan, celebrando la carriera e l'incredibile eredità dell’attore scomparso. La clip inedita tratta da "Vita da Carlo" rende omaggio al talento unico di Vitali, che presto tornerà sul piccolo schermo nella quarta e ultima stagione della serie. Un gesto che commuove e ricorda quanto il cinema italiano abbia perso un grande artista.

(askanews) – Paramount+ ha rilasciato sui propri account social ufficiali una clip inedita tratta da Vita da Carlo per omaggiare Alvaro Vitali, che apparirà nel cast della prossima stagione della serie, la quarta ed ultima, sua ultima interpretazione prima della scomparsa lo scorso 24 giugno a 75 anni. GUARDA LE FOTO Vita da Carlo cast, trailer, foto di scena e backstage della serie tv in streaming di Carlo Verdone. L’omaggio di Carlo Verdone ad Alvaro Vitali. «La scomparsa di Alvaro Vitali mi fa provare tanta tristezza perché eravamo diventati veramente amici», ha dichiarato Carlo Verdone, «lui ha fatto la quarta ed ultima stagione di Vita da Carlo che uscirà in autunno e dove lo vedrete recitare per l’ultima volta. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Carlo Verdone omaggia Alvaro Vitali: la clip di “Vita da Carlo” con l’ultima interpretazione

