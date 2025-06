Carlo III punta all’Operation London Bridge per riavvicinate Harry e William | i suoi funerali per far rientrare i duchi di Sussex

Il futuro delle relazioni tra William e Harry potrebbe cambiare radicalmente con i funerali del re Carlo III, un momento chiave per ricucire i legami familiari. Mentre Londra si prepara ad accogliere questa cerimonia, il piano strategico noto come 'Operation London Bridge' si sta svolgendo nei minimi dettagli, puntando a ristabilire l’unità tra i Duchi di Sussex e la Corona. Il grande giorno potrebbe rappresentare molto più di un lutto...

Londra, 30 giugno 2025 - I principi William e Harry potrebbero riconciliarsi al funerale del padre, il re Carlo III, irremovibile sul fatto che il suo secondogenito rientri nei ranghi e occupi il posto che gli spetta al centro della famiglia, si legge sul Telegraph. Infatti l''Operation London Bridge', nome in codice dell'organizzazione delle esequie come fu per Elisabetta II, è giĂ quasi stata tutta pianificata: i preparativi di eventi cerimoniali tanto importanti, come i funerali del re, iniziano con decenni di anticipo e si evolvono nel tempo attraverso briefing con alti rappresentanti della casa reale, della polizia, dell'esercito e della Chiesa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Carlo III punta all’Operation London Bridge per riavvicinate Harry e William: i suoi funerali per far rientrare i duchi di Sussex

In questa notizia si parla di: carlo - operation - london - bridge

La riconciliazione fra William e Harry? Solo alla morte del re: l'indiscrezione; «Operazione Menai Bridge»: Ecco cosa prevede il protocollo alla morte di re Carlo III |; Esiste un piano di emergenza se Re Carlo dovesse morire.

Morte Regina Elisabetta, Carlo III nuovo Re: cosa succede/ “Operation Unicorn” e “London Bridge”: i piani - IlSussidiario.net - Morte Regina Elisabetta, Carlo III Re d'Inghilterra: cosa succede ora, come procede il piano "London Bridge" e cos'è "Operation Unicorn" scattata in Scozia ... Scrive ilsussidiario.net

What Happens When King Charles III Dies? Operation Menai Bridge - Cosmopolitan - There's a complex plan in place for when King Charles dies called Operation Menai Bridge—here's what we know about what happens when the King dies. Riporta cosmopolitan.com