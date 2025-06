Carceri Nordio Grande attenzione alle parole di Mattarella

La recente attenzione del Presidente Mattarella alle criticità del sistema penitenziario evidenzia l’importanza di un approccio più umano e efficace. La prevenzione di autolesionismo e suicidi rappresenta una priorità, poiché questi problemi nascono da molteplici cause legate al disagio dei detenuti. Il governo ha già avviato interventi concreti e si impegna a proseguirli, affinché il sistema penitenziario possa garantire dignità e tutela a tutti.

ROMA (ITALPRESS) – “Grande è l’attenzione per le parole del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, sulle criticità del sistema penitenziario. La prevenzione dei fenomeni di autolesionismo e dei suicidi è la priorità di questo Governo per quanto riguarda la detenzione. Questi fenomeni traggono origine da molti fattori legati al disagio ed allo sconforto del carcerato. Il governo è già intervenuto e continuerà ad intervenire soprattutto per il sostegno psicologico, per il quale abbiamo già stanziato 3 milioni di euro annui a partire dal 2025. Altri 132 milioni sono stati destinati al lavoro dei detenuti al fine di agevolare il loro reinserimento sociale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it