Carceri Mattarella | suicidi vera emergenza sociale cui porre fine

Roma, 30 giu. (askanews) – “Il capo del dipartimento di polizia penitenziaria ha sottolineato l’importanza di prevenire i fenomeni di autoselesionismo: è drammatico il numero dei suicidi nelle carceri, da troppo tempo non dà segno di arrestarsi, si tratta di una vera e propria emergenza sociale su cui iterrogarsi per porvi fine immediatamente”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale una delegazione del corpo di polizia penitenziaria. “Tutto questo va fatto – ha aggiunto – per rispetto dei valori della Costituzione, per rispetto verso il vostro lavoro, e della storia del corpo di polizia penitenziaria e dei suoi caduti vittime di terrorismo e criminalità che qui oggi ricordiamo”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it