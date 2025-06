Carceri Mattarella | sovraffollamento grave e insostenibile

Il sistema carcerario italiano si trova in una crisi senza precedenti: sovraffollamento grave e condizioni strutturali precarie minano la dignità e i diritti umani di chi vi è recluso. Roma, 30 giugno – La riforma del settore è ormai urgente per garantire ambienti più umani e funzionali, capaci di promuovere socialità e reinserimento. È fondamentale intervenire subito per cambiare rotta e restituire speranza a chi si trova dietro le sbarre.

Roma, 30 giu. (askanews) - "Il sistema carcerario è contrassegnato da una grave e ormai insostenibile condizione di sovraffollamento, nonché da condizioni strutturali inadeguate di molti istituti nei quali sono necessari interventi di manutenzione e ristrutturazioni da intraprendere con urgenza nella consapevolezza che lo spazio non può essere concepito unicamente come luogo di custodia ma deve includere ambienti destinati alla socialità, all'affettività, alla progettualità del trattamento". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale una delegazione della Polizia penitenziaria.

