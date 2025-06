Carceri Mattarella | Ormai insostenibile condizione di sovraffollamento

Ormai insostenibile, la condizione delle carceri italiane richiede interventi immediati e risoluti. Durante il 208° anniversario della Polizia Penitenziaria, il Presidente Mattarella ha sottolineato l’urgenza di affrontare il sovraffollamento e migliorare le condizioni di vita dei detenuti, affinché il sistema penitenziario possa tornare a essere un luogo di rieducazione e rispetto dei diritti umani.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale una rappresentanza del Corpo di Polizia Penitenziaria, in occasione del 208° anniversario della sua costituzione. Dopo l’intervento del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Stefano Carmine De Michele, il Presidente Mattarella ha rivolto un saluto ai presenti, come spiega una nota del Quirinale. Mattarella: “Ormai insostenibile condizione di sovraffollamento”. Il presidente ha parlato di vari temi e soprattutto di varie problematiche che riguardano le carceri italiane. “Poc’anzi con il capo dipartimento ho avuto un colloquio, il primo dal suo insediamento, sui vostri delicati compiti, sul vostro ruolo, sulle responsabilità che gravano su di voi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Carceri, Mattarella: “Ormai insostenibile condizione di sovraffollamento”

In questa notizia si parla di: mattarella - ormai - insostenibile - condizione

Mattarella, ormai insostenibile sovraffollamento delle carceri - Mattarella ha sottolineato come il sovraffollamento delle carceri rappresenti ormai una criticità insostenibile, compromettendo le funzioni fondamentali del sistema penitenziario.

Un presidente di Regione che minaccia i giornalisti perché non gli piacciono i titoli dei giornali: siamo a questo. Stamattina Marco Bucci, rivolgendosi ai giornalisti del Secolo XIX durante la visita del presidente Mattarella, ha detto: “Se domani esce un altro titol Vai su Facebook

Mattarella: 'Ormai insostenibile il sovraffollamento delle carceri'; Mattarella: Ormai è insostenibile il sovraffollamento delle carceri; Mattarella, ormai insostenibile sovraffollamento delle carceri.

Mattarella: 'Ormai insostenibile il sovraffollamento delle carceri' - Delle funzioni che svolgete in conformità alla Costituzione e che non si esauriscono nella vigilanza. Come scrive ansa.it

Mattarella: “Ormai insostenibile sovraffollamento carceri” - Delle funzioni che svolgete in conformità alla Costituzione e che non si esauriscono nella vigilanza. Riporta repubblica.it