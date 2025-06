Carceri Mattarella | Numero suicidi drammatico porre fine a emergenza sociale

In un momento cruciale per il nostro sistema penitenziario, le parole di Sergio Mattarella risuonano come un appello urgente: il drammatico aumento dei suicidi nelle carceri italiane rappresenta una vera emergenza sociale. Un problema che richiede interventi immediati e un impegno condiviso per salvare vite e restituire dignità a chi si trova dietro le sbarre. È ora di agire con decisione e responsabilità , ponendo fine a questa spirale di sofferenza.

Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale il Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Stefano Carmine De Michele, e una rappresentanza della Polizia Penitenziaria in occasione del 208° anniversario della sua costituzione. “È drammatico il numero di suicidi nelle carceri, che da troppo tempo non dà segni di arresto. Si tratta di una vera e propria emergenza sociale sulla quale occorre interrogarsi per porvi fine immediatamente”, osserva il capo dello Stato che rimarca le “preoccupanti condizioni del sistema carcerario, contrassegnato da una grave e ormai insostenibile condizione di sovraffollamento”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Carceri, Mattarella: “Numero suicidi drammatico, porre fine a emergenza sociale”

