Carceri Mattarella Insostenibile il sovraffollamento un’emergenza i suicidi

Le carceri italiane vivono una crisi senza precedenti, tra sovraffollamento insostenibile e alti tassi di suicidi. La situazione, descritta come un’emergenza, richiede interventi immediati e concreti per garantire dignità e sicurezza. In questo contesto, il ruolo delle istituzioni diventa ancora più cruciale: rispettare la Costituzione significa affrontare e risolvere problemi così profondi. È ora di agire, perché ogni giorno di ritardo aumenta il rischio di perdere irreparabilmente la speranza.

ROMA (ITALPRESS) – " Svolgete funzioni in conformità alla Costituzione e che non si esauriscono nella vigilanza. So che ogni giorno cercate di assolvere con sacrificio e con professionalità il vostro impegno. Impegno ancora più difficile per le preoccupanti condizioni del sistema carcerario, contrassegnato da una grave e ormai insostenibile condizione di sovraffollamento, nonchè dalle condizioni strutturali inadeguate di molti istituti, nei quali sono necessari interventi di manutenzione e di ristrutturazione". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale una rappresentanza del Corpo di Polizia Penitenziaria, in occasione del 208° anniversario della sua costituzione.

