Carceri Mattarella | Condizioni preoccupanti sovraffollamento insostenibile

Le carceri italiane si trovano in una crisi senza precedenti, con un sovraffollamento insostenibile che mette a dura prova il sistema. Nonostante lo sforzo e la dedizione di chi opera quotidianamente al suo interno, le condizioni strutturali e le strutture stesse richiedono interventi urgenti. È giunto il momento di affrontare con decisione questa emergenza, affinché i diritti umani siano realmente garantiti e la speranza di un sistema più giusto possa rinascere.

(Adnkronos) – "So che ogni giorno cercate di assolvere con sacrificio e con professionalità il vostro impegno, reso ancor più difficile dalle preoccupanti condizioni del sistema carcerario, contrassegnato da una grave e ormai insostenibile condizione di sovraffollamento, nonché dalle condizioni strutturali inadeguate di molti istituti, nei quali sono necessari interventi di manutenzione e di ristrutturazione, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

