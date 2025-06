Carceri il monito di Mattarella | Inaccettabile sovraffollamento drammatico numero dei suicidi

Il monito di Mattarella sulle condizioni delle carceri risuona come un appello urgente e necessario: l'inaccettabile sovraffollamento e il crescente numero di suicidi rappresentano una sfida che non può più essere ignorata. Risolvere questa piaga complessa è un dovere etico e costituzionale, che onora la storia del nostro corpo di Polizia Penitenziaria e il sacrificio dei caduti. È tempo di agire con decisione e rispetto.

