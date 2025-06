Carboni è già pronto per l’Inter? Premesse e scenari futuri

Valentin Carboni sta attirando l’attenzione come uno dei talenti più promettenti del Mondiale per Club dell’Inter. Con il suo gol decisivo e la grinta mostrata in campo, si fa sempre più strada tra le preferenze della dirigenza nerazzurra. Il giovane argentino ha davanti diverse opzioni per il suo futuro, mentre continua a consolidare il suo ruolo all’interno della squadra. La sua crescita e il suo potenziale rappresentano una delle sfide più interessanti per l’Inter nelle prossime stagioni.

Valentin Carboni rappresenta una delle principali note positive del Mondiale per Club dell'Inter. Sul suo futuro è in corso un ragionamento da parte della dirigenza, con più opzioni a disposizione della dirigenza. LA SITUAZIONE – Valentin Carboni sta sfruttando la parentesi del Mondiale per Club per dimostrare all'Inter il valore di cui è già in possesso e i suoi margini di crescita. L'argentino, autore del gol decisivo in occasione del 2-1 contro l'Urawa Reds, sta avendo sempre più spazio grazie alla presenza di un tecnico "di fiducia" come Cristian Chivu. Il feeling tra il rumeno e il gioiello sudamericano risale al periodo trascorso in Primavera, quando l'allenatore di Resita aveva dimostrato di saper instaurare un rapporto umano – ancor prima che di natura squisitamente tecnica – con i suoi ragazzi.

