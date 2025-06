Caravaggio 2025 assalto al sito per i biglietti della mostra | oltre 14 mila in coda online

Il successo travolgente di CARAVAGGIO 2025 a Palazzo Barberini non si ferma: con oltre 14.000 persone in coda online, la mostra sta conquistando il pubblico come mai prima d’ora. Curata da rinomate esperte, questa esposizione promette di rivoluzionare il modo di vivere l’arte del maestro del Barocco. La domanda è alta, ma l’attesa vale sicuramente la pena — perché questo evento diventerà un punto di riferimento imperdibile per gli amanti dell’arte.

Il successo della mostra CARAVAGGIO 2025 a Palazzo Barberini non conosce sosta. Dopo l’annuncio ufficiale della proroga fino al 20 luglio, il sito per l’acquisto dei biglietti è stato letteralmente preso d’assalto: oltre 14.000 persone sono attualmente in coda online per assicurarsi l’ingresso a uno degli eventi artistici più acclamati dell’anno. La mostra, curata da Francesca Cappelletti, Maria Cristina Terzaghi e Thomas Clement Salomon, ha attirato fin da subito un vastissimo pubblico italiano e internazionale. L’entusiasmo è tale che l’apertura della prevendita dei biglietti, prevista proprio per oggi, ha causato lunghe attese e rallentamenti sulla piattaforma di Coopculture, incaricata della gestione dei ticket. 🔗 Leggi su Funweek.it

In questa notizia si parla di: mostra - caravaggio - assalto - sito

Caravaggio a Palazzo Barberini, parla il curatore della mostra: “Al lavoro contro il degrado” - Caravaggio a Palazzo Barberini: il curatore della mostra si esprime sul lavoro per combattere il degrado.

Caravaggio 2025, assalto al sito per i biglietti della mostra: oltre 14 mila in coda online; La mostra di Caravaggio è andata sold-out: come fare per visitarla comunque; Roberto Longhi e Anna Banti: la coppia che salvò Caravaggio dall’oblio.

Caravaggio 2025, assalto al sito per i biglietti della mostra: oltre 14 mila in coda online - Dopo l’annuncio ufficiale della proroga fino al 20 luglio, il sito per l’acquisto dei biglietti è stato letteralmente ... Segnala funweek.it

La mostra Caravaggio 2025 prorogata fino al 20 luglio - con oltre 400mila visitatori registrati finora e il grande interesse suscitato in patria e fuori - Riporta msn.com