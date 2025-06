Carabiniere indagato perché uscì dalla caserma per portare i figli a scuola | caso archiviato

Un caso che aveva suscitato scalpore si conclude con una vittoria per il carabiniere indagato: il comandante di una stazione di Bologna, accusato di truffa militare aggravata per aver lasciato la caserma per portare i figli a scuola, è stato archiviato. La sua difesa ha dimostrato l’assenza di malafede, dissipando ogni ombra di dubbio sulla sua condotta. Un esempio di giustizia che riafferma i diritti di chi agisce con responsabilità e buon senso.

Bologna, 30 giugno 2025 – Un sottufficiale dei carabinieri, comandante di una stazione della provincia di Bologna, era stato denunciato da un superiore e finito sotto indagine dalla Procura militare di Verona, per truffa militare aggravata. Secondo l'accusa aveva percepito indennità economiche per prestazioni lavorative non realmente svolte. La difesa ha dimostrato che nelle due occasioni contestate, risalenti al 2023, il militare non aveva commesso alcuna truffa. E così la sua posizione, su richiesta della stessa Procura inquirente, è stata archiviata dal Gip. A segnalare il caso è il Nuovo sindacato carabinieri, con il segretario generale dell' Emilia- Romagna Giovanni Morgese, che ringrazia l'avvocato Emanuela Rijllo, esperta in diritto militare, che ha difeso il carabiniere, che è stato inoltre assolto anche dall'accusa di ingiuria a inferiore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Carabiniere indagato perché uscì dalla caserma per portare i figli a scuola: caso archiviato

