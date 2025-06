Carabiniera morsa dopo spray al peperoncino ecco cosa è successo in Abruzzo

Un’energica operazione dei carabinieri ha riportato l’ordine in un attimo, ma l’episodio ha fatto scalpore e sollevato molte domande sulla sicurezza degli eventi pubblici. La scena, difficile da dimenticare, si è conclusa con l’arresto di alcuni coinvolti e un forte richiamo all’importanza di prevenire situazioni di violenza. Ecco cosa è successo realmente in Abruzzo, tra tensione e imprevisti.

L'Aquila - Momenti di forte tensione ieri sera intorno alle 23 in piazza Risorgimento, durante l’evento musicale “Magia?’90”. Una violenta colluttazione scoppiata in via Marconi ha coinvolto un gruppo di giovani, che ha utilizzato spray al peperoncino, generando una nube irritante che ha provocato panico e malori tra il pubblico, costringendo gli organizzatori a sospendere temporaneamente lo show. Il pronto intervento dei carabinieri ha permesso di contenere la situazione, ma durante l’arresto una 38enne italiana, parte del gruppo, ha aggredito una vice brigadiera, arrivando a morderle il naso. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv