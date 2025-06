Capuano punge Giuntoli per la gestione di Vlahovic | Si pretende la soluzione da questo dirigente quando è stato lui a non trovarla Che atttacco!

Capuano punge Giuntoli per la gestione di Vlahovic, evidenziando come la soluzione non sia stata trovata dal dirigente stesso. La critica si fa sentire sui social, dove il giornalista sottolinea: “C’è un colpevole da…”, lasciando intendere che le responsabilità siano chiare e ben definite. Un attacco duro che apre nuovi interrogativi sul futuro dell’attaccante e sulla strategia della Juventus. La vicenda promette ancora sviluppi sorprendenti.

Capuano tira le orecchie a Giuntoli per la gestione del contratto di Vlahovic alla Juve: ecco il commento giĂ virale sul web. Su X, Giovanni Capuano ha dato il suo punto di vista sulla situazione legata a Dusan Vlahovic, che ha recentemente rifiutato un’offerta migliorativa rispetto al suo contratto in essere con la Juve. Il giornalista si è mostrato critico sulla gestione del serbo. In tal senso, c’è un colpevole da mettere sotto torchio: parliamo dell’ex Managing Director Football bianconero, Cristiano Giuntoli, che ha scaricato la patata bollente all’attuale DG delle Vecchia Signora, Damien Comolli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Capuano punge Giuntoli per la gestione di Vlahovic: «Si pretende la soluzione da questo dirigente, quando è stato lui a non trovarla». Che atttacco!

In questa notizia si parla di: vlahovic - capuano - giuntoli - gestione

Capuano controcorrente: «La narrazione intorno al caso Vlahovic è curiosa. Si pretende ora la soluzione da Comolli, ma…» - Nel mondo del calcio, le storie spesso si intrecciano tra verità e suggestione, e il caso Vlahovic non fa eccezione.

Capuano controcorrente | La narrazione intorno al caso Vlahovic è curiosa Si pretende ora la soluzione da Comolli ma…; Sabatini: 'Giuntoli con l'esonero di Allegri ha cancellato la Juve di Andrea Agnelli'.

Juve, Capuano: 'La gestione Vlahovic rischia di essere un clamoroso autogol sul bilancio' - Ieri Giuntoli ha visto Scanavino che oggi ha in programma un incontro con Elkann per riferire sia della ... Lo riporta it.blastingnews.com

Non solo Vlahovic, Giuntoli raddoppia: firmano con la Juventus - La Juve si gode un Dusan Vlahovic in grande spolvero dopo l’impresa di Lipsia in Champions League: le mosse di Giuntoli per l’attacco bianconero. Da calciomercato.it