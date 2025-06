Capuano controcorrente | La narrazione intorno al caso Vlahovic è curiosa Si pretende ora la soluzione da Comolli ma…

Nel mondo del calcio, le storie spesso si intrecciano tra verità e suggestione, e il caso Vlahovic non fa eccezione. Giovanni Capuano solleva un'interessante riflessione sulla narrazione che circonda il bomber serbo, sottolineando come la richiesta di una soluzione immediata da parte di Comolli rifletta più di un desiderio di chiarezza che di realtà concreta. La vicenda, ancora avvolta nel mistero, ci invita a riflettere su come si costruiscono le storie nel calcio: sempre pronte a cambiare volto.

Capuano: «La narrazione intorno al caso Vlahovic è curiosa, vi spiego perché». Il commento del giornalista. Giovanni Capuano, su X, ha commentato così il caso Vlahovic alla Juventus. Il suo commento sul calciomercato Juve, che è ancora alle prese anche con la situazione contrattuale del serbo. CAPUANO – «La narrazione intorno al caso Vlahovic è curiosa. Si pretende ora la soluzione da Comolli quando non è stata trovata (anzi, si sono rotti i rapporti) da Giuntoli nel terzultimo e penultimo anno di contratto ». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Capuano controcorrente: «La narrazione intorno al caso Vlahovic è curiosa. Si pretende ora la soluzione da Comolli, ma…»

