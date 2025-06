Capriolo incastrato nella recinzione della stazione salvato dai Vigili del fuoco

Un capriolo rimasto intrappolato nella recinzione della stazione di Foligno ha trovato una seconda possibilità grazie all'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco. Questa mattina, il coraggioso team ha liberato l'animale, garantendogli sicurezza e conforto. Dopo essere stato dissetato e controllato, il capriolo è stato rilasciato in un'area sicura, pronto a riprendere il suo cammino tra la natura. La tutela degli animali dimostra come il coraggio e la cura possano fare la differenza.

I Vigili del fuoco del distaccamento di Foligno sono intervenuti, questa mattina, per il recupero di un daino rimasto incastrato in una recinzione nei pressi del deposito delle Ferrovie dello Stato. L'animale, dopo essere stato estratto in sicurezza dalla recinzione e dissetato, è stato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: recinzione - incastrato - vigili - fuoco

Capriolo incastrato in una recinzione a Foligno: salvato dai vigili del fuoco - Un salvataggio che ha commosso Foligno: questa mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti per liberare un capriolo incastrato in una recinzione vicino al deposito delle Ferrovie dello Stato.

Daino incastrato nella recinzione della stazione, salvato dai Vigili del fuoco; Capriolo incastrato in una recinzione: salvato dai Vigili del Fuoco; Foligno, capriolo incastrato in una recinzione: salvato dai Vigili del Fuoco.

Capriolo incastrato in una recinzione, salvato da Vigili Fuoco - Un capriolo rimasto incastrato nella recinzione di un'abitazione sulla Statale 590 che attraversa Cerrina Monferrato (Alessandria) è stato salvato dai Vigili del Fuoco e poi subito liberato I ... Si legge su ansa.it

Bregazzana: capriolo incastrato in una recinzione. Lo salvano i vigili del fuoco - Il Giorno - Lo salvano i vigili del fuoco L'animale è stato liberato in un'area boschiva ... Secondo ilgiorno.it