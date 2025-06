Capriolo incastrato in una recinzione a Foligno | salvato dai vigili del fuoco

Un salvataggio che ha commosso Foligno: questa mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti per liberare un capriolo incastrato in una recinzione vicino al deposito delle Ferrovie dello Stato. Con prontezza e professionalità , gli operatori hanno estratto l’animale in sicurezza, garantendogli una seconda possibilità di libertà . L’esemplare è stato affidato a un’associazione di salvataggio, pronta a prendersi cura di lui. La natura ringrazia chi si prende cura dei suoi più deboli.

Lunedì mattina i vigili del fuoco del distaccamento di Foligno sono intervenuti nei pressi del deposito delle Ferrovie dello Stato per soccorrere un capriolo rimasto incastrato in una recinzione. L'animale è stato estratto in sicurezza e successivamente affidato a un'associazione di salvataggio animali con sede a Collestrada, che si occuperà delle cure necessarie.

