Caporalato sfruttamento e morti sul lavoro ma il tavolo è fermo | il grido d' allarme del sindacato

Il caporalato, lo sfruttamento e le morti sul lavoro continuano a denunciare un’emergenza non più rinviabile. Il tavolo 232, invece, resta fermo, mentre il sindacato alza il suo grido d’allarme: l’assenza di risposte da parte dell’Inps mette a rischio la tutela dei lavoratori agricoli. È urgente riprendere il dialogo per garantire un lavoro dignitoso e sicuro, perché nessuno dovrebbe pagare con la vita il proprio impegno.

"Totale assenza di risposte in merito alle molteplici richieste a Inps di riconvocare il tavolo per la sottoscrizione dell’accordo per la costituzione della sezione territoriale della rete del lavoro agricolo di qualità affinché sia applicata non solo nella parte repressiva, ma anche in quella. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

