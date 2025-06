Capo d' Orlando si chiude il campionato italiano assoluto di Vela d’Altura Edison Next

Capo d’Orlando si distingue ancora una volta come cornice perfetta per grandi eventi velici, ospitando il 31° Campionato Italiano Assoluto di Vela d’Altura Edison Next. Quattro giorni di emozioni, strategia e sfide mozzafiato che hanno valorizzato questa splendida località, testimonianza della sua vocazione alla nautica e allo sport. Un traguardo importante che rafforza la tradizione marinaresca del territorio, lasciando un’impronta indelebile nel cuore degli appassionati.

Si è concluso nello splendido scenario del Marina di Capo d’Orlando, il 31° Campionato Italiano Assoluto di Vela d’Altura Edison Next. Quattro giorni intensi di sport, passione e spettacolo che hanno acceso i riflettori su un territorio che si conferma cornice ideale per grandi eventi velici di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

