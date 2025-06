Capalbio Film Festival Chiara Rapaccini firma manifesto IV edizione

Il Capalbio Film Festival si prepara a stupire con la sua IV edizione, dal 25 al 28 settembre. Quest’anno, il manifesto sarà firmato da Chiara Rapaccini, nota come RAP, artista versatile e coinvolgente, capace di unire ironia e profondità. Dopo aver visto gli altri grandi nomi che hanno contribuito in passato, questa scelta promette di portare un’energia fresca e provocatoria al festival. Un’opportunità unica per scoprire la visione artistica di Rap, che certamente lascerà il segno.

Roma, 30 giu. (askanews) – Sarà di Chiara Rapaccini il manifesto della IV edizione di Capalbio Film Festival che torna dal 25 al 28 settembre. Dopo Marco Delogu, Vincenzo Marsiglia e Gianmarco Chieregato, per l’edizione 2025, l’immagine ufficiale del festival sarà affidata a Chiara Rapaccini, in arte RAP, artista poliedrica, conosciuta per il suo stile graffiante, ironico e profondamente umano. Scrittrice, pittrice e illustratrice, ha pubblicato libri per adulti e per bambini, esposto in gallerie e musei in Italia e all’estero, e conquistato il pubblico con il suo progetto virale e poetico “Amori sfigati”, diventato un caso editoriale e artistico, capace di raccontare con leggerezza e profondità le fragilità dell’amore contemporaneo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

