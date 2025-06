Caos bollette AMAP chiesto Consiglio comunale | Nelle fatture anche la depurazione illegittima per Pioppo

Il caos sulle bollette AMAP scuote Monreale e le sue frazioni, con cittadini sconcertati da importi ritenuti ingiustificati e proteste che non si placano. La questione della depurazione illegittima per Pioppo aggiunge un ulteriore tassello a questa complicata vicenda, portando il consiglio comunale a chiedere chiarimenti urgenti. La situazione richiede risposte chiare e azioni concrete per ripristinare fiducia e trasparenza nel servizio idrico locale.

A Monreale e nelle sue frazioni è esplosa la polemica riguardo le ultime fatture emesse da AMAP, la societĂ che sta per gestire il servizio idrico. Numerosi cittadini hanno ricevuto bollette con importi ritenuti eccessivi, scatenando un’ondata di proteste che ha spinto l’amministrazione comunale a fornire rassicurazioni, le quali, tuttavia, non sono state sufficienti a . (Monrealelive.it). 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Caos bollette AMAP, chiesto Consiglio comunale: “Nelle fatture anche la depurazione illegittima per Pioppo”

