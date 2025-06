Caorle Music Festival 2025 | torna il grande evento musicale sull’Adriatico dal 17 al 20 luglio

Preparatevi a vivere un’estate indimenticabile: il Caorle Music Festival 2025 torna dal 17 al 20 luglio, portando sulla splendida riviera adriatica un mix esplosivo di musica dal vivo, artisti internazionali e spettacoli esclusivi. Dopo la pausa forzata, il festival si reinventa in una cornice da sogno, trasformando Piazzale Olimpia in un’arena sul mare di oltre 10.000 mq. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e dell’intrattenimento, che promette di infiammare l’estate come mai prima d’ora.

Caorle Music Festival 2025 è pronto a infiammare l'estate con quattro giorni di musica dal vivo, artisti di fama internazionale e show esclusivi. Dopo lo stop per la pandemia, il festival ritorna dal 17 al 20 luglio con una nuova veste e una location mozzafiato: Piazzale Olimpia, trasformato per l'occasione in un'arena da oltre 10.000 mq affacciata sul mare. Con un format totalmente rinnovato e focalizzato sull' intrattenimento live, Caorle si conferma capitale estiva della musica sul mare, capace di attrarre decine di migliaia di spettatori da tutta Italia e non solo. Line-up ufficiale Caorle Music Festival 2025: artisti, date e info.

