Canzo auto elettrica si schianta contro un muro | vigili del fuoco mettono in sicurezza le batterie

Un incidente sorprendente ha coinvolto un'auto elettrica a Canzo, domenica 30 giugno. Intorno alle 13.20, il veicolo si è schiantato contro un muro in modo autonomo, suscitando preoccupazione e curiosità. I vigili del fuoco di Canzo sono intervenuti prontamente, utilizzando cesoie e divaricatori elettrici per mettere in sicurezza le batterie e prevenire rischi maggiori. La scena ha acceso il dibattito sulla sicurezza e l'affidabilità delle auto elettriche, aprendo un importante spunto di riflessione.

