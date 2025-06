' Canta in piazza' | aperitivo karaoke

Se ami cantare e desideri vivere un’esperienza unica sotto le stelle, non puoi perderti "Canta in Piazza - Aperitivo Karaoke" il 7 luglio a Catania. A partire dalle 19:30, il Teatro di Piazza Scammacca si trasformerà in un palcoscenico di allegria e musica, dove ogni voce sarà protagonista. Preparate i vostri sorrisi e la vostra passione, perché questa serata sarà davvero indimenticabile!

Canta in Piazza - Aperitivo Karaoke. Lunedì 7 Luglio. A partire dalle 19:30. Teatro di Piazza Scammacca – Catania. Preparatevi a una serata indimenticabile nel cuore di Piazza Scammacca. All'interno del nostro Teatro, va in scena l’evento di karaoke più spensierato e coinvolgente dell’estate. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

