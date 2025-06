Nel cuore della scena calcistica internazionale, Cano segna il primo obiettivo nella Coppa del Mondo di Club 2025, aprendo la strada a una competizione ricca di emozioni e sorprese. Con questa vittoria, si accende l’entusiasmo tra tifosi e appassionati di calcio, pronti a seguire ogni istante dell’evento. Resta con noi: il meglio delle notizie, analisi e aggiornamenti esclusivi sono solo all’inizio!

