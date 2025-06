Cano | La chiave per battere l’Inter è questa! Noi preparatissimi

Cano, il veterano attaccante argentino, si prepara con fiducia alla sfida contro l'Inter. Con la sua esperienza e determinazione, Cano intende svelare la chiave per battere i nerazzurri e portare il Fluminense verso la vittoria. L’attaccante, al centro dell’attacco di Renato Gaucho, sa che ogni dettaglio farà la differenza in una partita così cruciale. La sfida promette emozioni e sorprese – restate con noi per scoprire come si svilupperà questa battaglia epica.

L’argentino Cano fiducioso in vista del match tra Inter e Fluminense. L’attaccante argentino, 37 anni, ha spiegato come battere i nerazzurri. Cano sarĂ al centro dell’attacco di Renato Gaucho. LA CHIAVE CONTRO L’INTER – Il veterano attaccante argentino German Cano ha presentato il match degli ottavi di finale contro i nerazzurri. Ecco cos’ha raccontato ai colleghi di Lance.com: « Ogni partita è diversa, ma l’intensitĂ qui è altissima. Bisogna essere concentrati al 100 %, perchĂ© in qualsiasi momento si può subire un gol. Ecco perchĂ© credo che la chiave sarĂ mantenere il nostro deficit di gol a zero e creare buone occasioni per decidere la partita e passare al turno successivo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Cano: «La chiave per battere l’Inter è questa! Noi preparatissimi»

