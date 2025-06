Cani guida la legge non va in vacanza | Possono entrare ovunque anche d' estate

Con l'arrivo dell'estate e l'aumento di viaggi e spostamenti, è fondamentale ricordare un diritto inviolabile: i cani guida, accompagnando le persone con disabilità visiva, possono entrare ovunque, anche in vacanza. La legge non va mai in vacanza, e questi fedeli alleati sono protagonisti di libertà e autonomia, garantendo a chi li utilizza di vivere esperienze di viaggio senza barriere.

Con l'arrivo della stagione estiva e l'intensificarsi di viaggi e spostamenti, l'Unione italiana ciechi e ipovedenti della Lombardia torna a ricordare un diritto fondamentale spesso dimenticato: i cani guida possono accedere a tutti i luoghi pubblici senza limitazioni, anche durante le vacanze.

