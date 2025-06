Cane sui binari della metro | circolazione interrotta tra Cascina Gobba e Udine

Un episodio inaspettato che sta complicando la già intricata rete metropolitana milanese. Un cane fuggito sui binari della M2 ha causato l’interruzione della circolazione tra Cascina Gobba e Udine, creando disagi ai pendolari. La pronta reazione del personale Atm è in atto per garantire la sicurezza di tutti e ripristinare al più presto il servizio. Seguite con noi gli aggiornamenti su questa singolare operazione di salvataggio.

