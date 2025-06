Cane per 24 giorni allo stato brado a Torino la padrona dopo il ritrovamento | Andrò in chiesa a ringraziare

Una storia di speranza e rinascita che ha commosso Torino: Trilly, il cane smarrito e poi ritrovato dopo 24 giorni di avventure in città, ora è di nuovo tra le braccia della sua amata padrona. La sua vicenda dimostra quanto l’amore e la determinazione possano fare la differenza, portando gioia e gratitudine. È un lieto fine che ci ricorda quanto siano preziosi i legami tra uomo e animale, e quanto possa essere potente la forza del cuore.

Per ventiquattro ha vagato per Torino. “Mangiava dall’immondizia e ogni tanto si avvicinava alle case. Poi tornava al parco Dora o alla Pellerina”. Adesso, da qualche ora, è di nuovo tra le braccia della signora Rita, sua padrona. È una storia a lieto fine quella di Trilly, la cagnolina. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

