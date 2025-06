Candy niente più lavatrici nell’impianto di Brugherio | sarà un hub per la logistica

Dopo 80 anni di produzione di lavatrici, lo stabilimento Candy di Brugherio si prepara a una nuova vita come hub logistico di ultima generazione. Un cambiamento che segna un passo importante verso l’innovazione e la modernizzazione, con un’attesa di circa un anno per la riapertura. Un capitolo che dimostra come il passato possa evolversi verso un futuro sempre più efficiente e sostenibile.

Lo stabilimento Candy di Brugherio, in Monza Brianza, ha detto addio alle lavatrici dopo 80 anni. L'impianto sarà riconvertito in un hub per la logistica in cui saranno ricevuti, stoccati e preparati per la spedizione in tutta Europa. Ci vorrà un anno per far sì che la fabbrica possa riaprire dopo la riconversione. Candy lo aveva già annunciato a inizio 2025. La proprietà è in mano al gruppo cinese Haier dal 2018 e il progetto di riconversione rientra in un piano più ampio. La riorganizzazione costerà 9 milioni di euro. In 110 in cassa integrazione, 50 gli esuberi. E i dipendenti? Ce ne sono 160 attualmente.