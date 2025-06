Candy dal 1° luglio 2025 stop alla produzione in Italia | il destino dei 160 lavoratori

Dal 1° luglio 2025, un capitolo importante dell'industria italiana si chiude: Candy interromperà la produzione nel nostro paese, mettendo a rischio 160 posti di lavoro. Un simbolo dell’Italia del boom economico che si spegne, segnando un cambiamento epocale nel panorama degli elettrodomestici. Questa decisione riflette le sfide di un settore in crisi, aggravate da fattori esterni che minacciano il patrimonio industriale italiano.

Si spegne un mito dell'Italia del boom economico. A partire dal 1° luglio 2025, le lavatrici a marchio Candy non saranno più prodotte in Italia. La decisione arriva dal gruppo cinese Haier, attivo nella produzione e commercializzazione di elettrodomestici. Il settore, infatti, ha registrato un netto calo delle vendite in Europa nel periodo successivo alla pandemia, aggravato dalle recenti tensioni geopolitiche che hanno inciso sugli scambi internazionali. La conseguenza sarà la chiusura dello stabilimento produttivo di Brugherio, in Lombardia, con l'attivazione di misure a tutela dei lavoratori, definite in collaborazione con le organizzazioni sindacali.

