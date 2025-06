Candidata comunista per la prima volta alle presidenziali cilene

Una svolta storica nel panorama politico cileno: per la prima volta, una candidata comunista si prepara a sfidare il ballottaggio presidenziale, portando una ventata di novità e ideali di cambiamento. Jeanette Jara, ex ministra del Lavoro, ha conquistato le primarie con un netto 60%, superando la favorita Tohá. La sua ascesa segna un momento cruciale per la sinistra cilena, pronti a scrivere un nuovo capitolo di storia politica.

Per la prima volta nella storia del Cile una militante del Partito Comunista sarà la candidata della sinistra alle elezioni presidenziali. Questo il verdetto emerso dalle primarie di domenica, che hanno visto il chiaro trionfo di Jeanette Jara, ex ministra del Lavoro del governo di Gabriel Boric, con il 60% dei voti. Jara ha superato la socialdemocratica Carolina Tohá, per molti la favorita prima della tornata, rimasta al 28% dei voti, seguita da Gonzalo Winter, precandidato per il partito di Boric, Frente Amplio, e il rappresentante dei verdi, Jaime Mulet. Con circa un milione di votanti, le primarie sono state contraddistinte da una scarsa affluenza, molto inferiore alle aspettative e a quelle del 2021 che videro la vittoria di Boric sul comunista Daniel Jadue, a cui parteciparono 1,7 milioni di elettori.

