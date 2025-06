Cancro dell' appendice | cosa rivelano i nuovi studi

Nuovi studi svelano un inquietante aumento del cancro dell'appendice tra i giovani, in particolare i millennial. I ricercatori del Vanderbilt University Medical Center evidenziano come le diagnosi siano in crescita tra chi è nato negli anni ’80, sollevando interrogativi sui fattori di rischio e sull’efficacia delle strategie di prevenzione. Questi dati rivestono un'importanza cruciale per la salute pubblica: conoscere il problema è il primo passo per affrontarlo.

Il cancro all'appendice è in aumento tra i giovani, secondo un recente studio pubblicato sugli Annals of Internal Medicine. Secondo i risultati di questa ricerca, condotta dai ricercatori del Vanderbilt University Medical Center, i tassi di cancro all'appendice sono significativamente più alti tra i millennial, ovvero i giovani nati negli anni '80.

