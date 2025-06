Campogalliano al via i lavori sul Canaletto Valle | manutenzione straordinaria per 11 settimane

Sono ufficialmente iniziati i lavori di manutenzione straordinaria del Canaletto Valle a Campogalliano, un intervento fondamentale per garantire il corretto deflusso delle acque e la sicurezza dell’area. La durata prevista è di 11 settimane, durante le quali saranno eseguite operazioni di pulizia e bonifica dell’alveo. Un impegno importante per preservare l’ambiente e migliorare le condizioni di vita dei cittadini, assicurando un miglior funzionamento del sistema di scolo.

Sono ufficialmente iniziati i lavori di manutenzione straordinaria del Canaletto Valle, importante canale di scolo che corre in parallelo all’autostrada A1. L’intervento, salvo imprevisti, avrà una durata complessiva di 11 settimane e prevede una serie di operazioni mirate alla pulizia dell’alveo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: lavori - canaletto - valle - manutenzione

Campogalliano, al via i lavori sul Canaletto Valle: manutenzione straordinaria per 11 settimane; Chiuso il Cavalcavia La Marmora per lavori straordinari di manutenzione; Lavori al ponte dell'Uccellino, un percorso alternativo dalla Canaletto.

Lavori all'acquedotto, il centro di Ancona resta senz'acqua: ecco quando e tutte le vie interessate - Nella giornata di lunedì 30 giugno, nell'ambito del Pnrr, inizierà un importante intervento di manutenzione straordinaria sulla rete acquedottistica e ... Da msn.com

Lavori alla rete idrica. Pulizia e manutenzioni - Pulizia e manutenzioni Podenzana, interventi di riqualificazione dei sottoservizi nei borghi. Scrive lanazione.it