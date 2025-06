Campioni e promesse al BMX week al Parco Raciti

Due giornate infuocate, all’insegna dell’adrenalina e del talento, hanno dato il via alla BMX Week Padova 2025 al Parco Raciti. Tra sfide mozzafiato e promesse di grandi campioni, l’evento ha conquistato appassionati e atleti, aprendo ufficialmente una stagione ricca di emozioni e successi. La festa della BMX è appena iniziata: preparatevi a vivere un’avventura indimenticabile!

Sono state due giornate calde in tutti i sensi quelle che hanno aperto ufficialmente l'edizione 2025 della BMX Week Padova. La nona e la decima prova del Circuito Italiano BMX valide rispettivamente anche per il 1° Trofeo MKK Montaggi e per il 2° Trofeo Progelta, disputate nel fine settimana. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

La BMX Week Padova proseguirà ncon le due giornate, quelle di martedì 1 e giovedì 3 luglio, dedicate ai bambini fino ai 10 anni che potranno accedere all'impianto del Parco Filippo Raciti

