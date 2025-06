Campionati UISP Premiati due capocannonieri valdarnesi

La passione per il calcio amatoriale si anima ancora di più grazie a questi straordinari protagonisti. Durante la festa UISP allo Stadio Città di Arezzo, Giulio Crini e Andrea Postiglione hanno conquistato il titolo di capocannonieri, con un incredibile pareggio di 22 reti ciascuno nel girone C di Seconda Categoria. Un risultato che si distingue nettamente rispetto agli altri gironi, sottolineando l’eccellenza di questi talenti valdarnesi.

La settimana scorsa, in occasione della festa UISP, allo Stadio Città di Arezzo, sono stati premiati Giulio Crini dell’A.S.D. Neri e Andrea Postiglione della Cicogna, che hanno chiuso la stagione a pari merito come capocannonieri del girone C di Seconda Categoria UISP Arezzo. Entrambi hanno realizzato 22 reti, un bottino impressionante. Un dato che spicca ancora di più se si guarda a tutti gli altri gironi della UISP Arezzo: nessun altro capocannoniere, infatti, è riuscito a raggiungere quota 22 gol. Un risultato che conferma la straordinaria stagione di Crini e Postiglione, capaci di trascinare le rispettive squadre a suon di reti e di lasciare il segno nel campionato UISP di Seconda categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Campionati UISP. Premiati due capocannonieri valdarnesi

