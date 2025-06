campionati regionali che show il baby talento della polla stravince

In una calda giornata di luglio, il talento emergente della Polla Stravince ha illuminato i Campionati Regionali, portando a casa sei titoli tra esordienti e allievi. Tra emozioni e adrenalina, le giovani promesse hanno mostrato il loro valore a Greve in Chianti e Pieve a Fosciana, confermando che il futuro del settore è già qui. La scena è pronta a scoprire nuovi campioni: il prossimo passo è tutto da scrivere.

di Antonio Mannori In una giornata da bollino rosso per il caldo si sono svolti i sei Campionati Regionali per le categorie esordienti e allievi. A Greve in Chianti con il Memorial Simone Camiciotti le tre maglie per le donne mentre a Pieve a Fosciana in Garfagnana quelli del settore maschile. A Greve le due neocampionesse regionali esordienti sono risultate Ilary Ceccarelli (Club Appenninico 1907) per il primo anno e Olivia Giovannetti (Team Fabiana Luperini) per il secondo. La gara in Valdigreve era valida anche per il campionato provinciale fiorentino che √® stato vinto da Carlotta Nesi. Nella gara delle allieve sul percorso di poco superiore ai 60 km ha vinto Giulia Dollak (Pol. 🔗 Leggi su Lanazione.it