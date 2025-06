Campionati nazionali di ginnastica ritmica bene le valtellinesi della Nuova Sondrio Sportiva

Le ginnaste della Nuova Sondrio Sportiva hanno brillato al campionato nazionale di ginnastica ritmica AICS a Biella, dimostrando talento e determinazione nella prestigiosa cornice del Biella Forum. Dopo aver superato le fasi regionali, sette atlete della squadra Silver hanno affrontato con grinta la competizione. I risultati…

Si è tenuto a Biella, nella bella cornice del Biella Forum, il campionato nazionale di ginnastica ritmica AICS. La Nuova Sondrio Sportiva, dopo aver preso parte alle fasi regionali, ha preso parte alla gara Silver con 7 delle ginnaste facenti parte della squadra agonistica. I risultati. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

In questa notizia si parla di: ginnastica - ritmica - sondrio - sportiva

Ginnastica ritmica, sfida totale per lo scudetto: Raffaeli sfida Varfolomeev e Dragas, Fabriano per la nona sinfonia - Sabato 17 maggio, il Pala Gianni Asti di Torino ospiterà la Final Six di ginnastica ritmica, un emozionante evento che decreterà le nuove Campionesse d’Italia.

Campionati nazionali di ginnastica ritmica, bene le valtellinesi della Nuova Sondrio Sportiva; Ginnastica ritmica: la Nuova Sondrio Sportiva incanta con Il giardino segreto; Gymbook: la ginnastica artistica della Nuova Sondrio sportiva ha stampato il suo ultimo capolavoro.

Asd Alma ginnastica ritmica: da Cagliari a Barcellona per rappresentare la Sardegna e l’Italia - Dal 25 al 29 giugno, due giovani atlete della ASD Alma Ginnastica Ritmica di Cagliari hanno partecipato ... Scrive unionesarda.it

Ginnastica ritmica, ottimo settimo posto nel massimo campionato nazionale. Insieme Gold, Gymnica ancora nella top ten - Si è svolto di recente nella bellissima cornice del PalaGhiacchio di Folgaria il Campionato nazionale Insieme Gold di ginnastica ... Segnala msn.com