Campionati italiani thriller | le condizioni di Guazzini e la polemica di Paternoster

I campionati italiani di ciclismo hanno acceso emozioni forti e polemiche, tra vittorie storiche e momenti di tensione. La brillante performance di Vittoria Guazzini in cronometro ha fatto sognare i tifosi, ma un incidente lungo una curva maledetta ha rischiato di cambiare tutto. Tra le condizioni di Guazzini e la controversia di Paternoster, il mondo del ciclismo si interroga: cosa riserva il futuro? Ecco cosa è successo davvero...

Roma, 30 giugno 2025 - Un grosso spavento o poco più: i campionati italiani di ciclismo sono andati già in archivio, con le vittorie in linea della categoria élite di Filippo Conca ed Elisa Longo Borghini e a cronometro di Filippo Ganna e Vittoria Guazzini. Quest'ultima ha poi cercato la doppietta, ma tra sé e il secondo tricolore guadagnato in pochi giorni si è messa un curva maledetta che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Almeno fino alle rassicurazioni della diretta interessata. Le condizioni di Guazzini. A poco meno di 40 km dal traguardo, la toscana ha perso il controllo della ruota posteriore in una discesa da vivere a tutta proprio nella fase calda della gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Campionati italiani thriller: le condizioni di Guazzini e la polemica di Paternoster

