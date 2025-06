Campi Flegrei trema ancora la terra | nuova forte scossa di terremoto in tarda mattinata

Le Campi Flegrei tornano a tremare: una potente scossa di magnitudo 4.6 alle 12.47 ha scosso Napoli e la sua provincia, riaccendendo la preoccupazione tra i cittadini. La terra si muove ancora sotto i nostri piedi, ricordandoci quanto sia importante la preparazione e la vigilanza in queste zone a rischio. Restate con noi per aggiornamenti e consigli su come affrontare situazioni di emergenza sismica.

Trema ancora la terra a Napoli e nella zona flegrea. Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nitidamente dalla popolazione del capoluogo e della provincia alle 12.47. L'evento sismico di magnitudo 4.6 è stato rilevato dai sismografi della sala operativa dell'Osservatorio VesuvianoIngv. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Campi Flegrei, Caso (M5S):” La terra trema e dal Governo solo un’inaccettabile lentezza” - I Campi Flegrei tremano ancora, scatenando l'allerta tra i residenti. Antonio Caso del M5S critica la lentezza del governo nel rispondere all'emergenza: “Servono interventi immediati, non più promesse disattese.

