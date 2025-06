campi flegrei torna la paura il terremoto fa scattare evacuazioni anche a napoli

Torna a tremare la terra nei Campi Flegrei, suscitando timori e spingendo alle evacuazioni a Napoli. La scossa di magnitudo 4.6, la più potente degli ultimi anni, ha riacceso l’attenzione su questa zona vulcanica, già nota per il fenomeno del bradisismo. Tra i comuni più colpiti, Bacoli, Monte di Procida e Pozzuoli, dove molte persone hanno avvertito il tremore. La situazione resta sotto stretta osservazione, mentre le autorità invitano alla massima prudenza...

Torna a tremare la terra ai Campi Flegrei, la zona nei dintorni di Napoli caratterizzata dal fenomeno del bradisismo. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è stato registrata dall'Ingv alle ore 12:47, a una profondità di 5 chilometri. È la più forte, assieme a quella di marzo 2025, mai registrata dai rilevatori. Tra i comuni più vicini all'epicentro quelli di Bacoli, Monte di Procida e Pozzuoli. Il terremoto è stato avvertito in numerosi quartieri di Napoli, come al Centro direzionale e alla Ferrovia. Alcuni uffici, in particolare al Centro direzionale, sono stati evacuati per precauzione. Stessa sorte per alcuni nidi privati. 🔗 Leggi su Iltempo.it