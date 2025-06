Campi Flegrei scossa di terremoto di magnitudo 4.6 La più violenta degli ultimi 40 anni

Una nuova forte scossa di terremoto scuote i Campi Flegrei, la più violenta degli ultimi 40 anni. Alle 12:47, gli strumenti dell'Ingv hanno registrato un sisma di magnitudo 4.6, avvertito chiaramente a Napoli e dintorni. Un evento che riaccende l’allarme e la preoccupazione tra residents e autorità. La sicurezza della popolazione resta la priorità assoluta in questa inquietante sequenza sismica. Continueremo a monitorare la situazione e ad aggiornare con tutte le ultime notizie.

Napoli, 30 giugno 2025 - Una nuova forte scossa di terremoto ha fatto tremare i Campi Flegrei. Un sisma di magnitudo 4.6 è stato registrato alle 12,47 dagli strumenti dell'Ingv. La scossa è stata nettamente avvertita a Napoli e nell'area dei Campi Flegrei.

magnitudo 4.6. Ore 12:47. Scossa forte e prolungata avvertita in tutta #Napoli #Terremoto #CampiFlegrei Vai su X

Una scossa di #terremoto è stata registrata oggi, sabato 21 giugno 2025, alle ore 05:00 nella zona dei #CampiFlegrei. Magnitudo 3.2, ipocentro a 2.7 km di profondità secondo l’INGV. Il sisma è stato avvertito chiaramente a Pozzuoli e nella zona ovest di Napo Vai su Facebook

