Campi Flegrei scossa di magnitudo 4,6

Una potente scossa di terremoto di magnitudo 4,6 ha scosso questa mattina i Campi Flegrei, alle 12.47, con epicentro vicino a Bacoli. È la più forte degli ultimi 40 anni e si inserisce in uno sciame sismico in atto, alimentando timori tra residenti e autorità . La città di Napoli, a poca distanza, è stata anch'essa coinvolta dall’evento, aumentando il senso di preoccupazione in tutta la regione.

13.26 Forte scossa di terremoto, alle 12.47, ai Campi Flegrei di magnitudo 4,6. L' epicentro è stato individuato in prossimità della costa di Bacoli, a una profondità di quasi 5 km, secondo quanto rilevato dai sensori dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv. La magnitudo è la più alta degli ultimi 40 anni in questo territorio, interessato da una forte crisi bradisismica. L'evento sarebbe parte di uno sciame in corso. Paura anche nella città di Napoli e nei paesi limitrofi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

magnitudo 4.6. Ore 12:47. Scossa forte e prolungata avvertita in tutta #Napoli #Terremoto #CampiFlegrei

#Terremoto di magnitudo 3.2 ai #CampiFlegrei questa mattina alle 6.39. A darne notizia anche l'INGV. L'epicentro provvisorio è invece stato localizzato nella zona della Solfatara, ma a breve sarà comunicato con esattezza. La scossa è stata avvertita distintam

