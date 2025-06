Campi Flegrei scossa 4.6 riunione del Centro Soccorsi in Prefettura

Nella suggestiva cornice dei Campi Flegrei, un’intensa sequenza sismica ha agitato la giornata di lunedì 30 giugno. Alle 12:47, una scossa di magnitudo 4.6 ha aperto il turno, seguita da altre due di intensità minore, mettendo in allarme residenti e autorità locali. Il Centro Soccorsi si è immediatamente riunito sotto l’egida del Prefetto Michele di Bari per coordinare le operazioni di emergenza. La sicurezza resta la priorità assoluta in questa complessa situazione.

Nella giornata odierna, lunedì 30 giugno, alle ore 12:47, si è verificata una prima scossa di magnitudo 4.6, seguita a distanza di pochi minuti da altre due scosse, di magnitudo 2.2 e 1.6, nell'area flegrea. Nell'immediato si è riunito il Centro Coordinamento Soccorsi convocato dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, in collegamento con Dipartimento

