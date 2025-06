Campi Flegrei | Musumeci oltre 10 mln per costone Cento Camerelle

I Campi Flegrei si preparano ad affrontare una fase di emergenza con oltre 10 milioni di euro destinati al recupero del costone delle Cento Camerelle. Dopo la scossa di magnitudo 4.6, il prefetto di Napoli e i sindaci di Pozzuoli e Bacoli si sono attivati immediatamente, collaborando con la Protezione civile per garantire la sicurezza e la tutela del territorio. Va chiarito che il conseguente crollo del costone dell’isolotto di Punta Pennata non rappresenta solo un evento isolato, ma un segnale che richiede interventi tempestivi e mirati per preservare questa

"Ho sentito oggi il prefetto di Napoli ed i sindaci di Pozzuoli e Bacoli, che si sono subito attivati, assieme al nostro dipartimento di Protezione civile, per le iniziative da adottare dopo la scossa di 4.6. Va chiarito che il conseguente crollo del costone dell'isolotto di Punta Pennata non.

